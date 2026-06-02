«Орлан-10» скорректировал удар Су-34 по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

«Орлан-10» скорректировал удар Су-34 по скоплению живой силы ВСУ в зоне СВО

Расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» 120-й гвардейской дивизии морской пехоты (в составе группировки войск «Центр») скорректировал авиаудар по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе плановой разведки операторы выявили скопление украинских боевиков. После уточнения данных координаты передали на командный пункт дивизии. Для удара привлекли истребитель-бомбардировщик Су-34, который применил авиабомбы ФАБ-500. Благодаря высокой точности наведения и профессионализму экипажа противник был уничтожен.

