«Орлан-10» скорректировал удар Су-34 по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Операторы обнаружили позиции противника и передали координаты на командный пункт.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

«Орлан-10» скорректировал удар Су-34 по скоплению живой силы ВСУ в зоне СВО

Расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» 120-й гвардейской дивизии морской пехоты (в составе группировки войск «Центр») скорректировал авиаудар по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе плановой разведки операторы выявили скопление украинских боевиков. После уточнения данных координаты передали на командный пункт дивизии. Для удара привлекли истребитель-бомбардировщик Су-34, который применил авиабомбы ФАБ-500. Благодаря высокой точности наведения и профессионализму экипажа противник был уничтожен.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

