Дождались лета: в Москве 2 июня синоптики ждут облачность и до 20 градусов тепла

Ночью по-прежнему прохладно, однако в ближайшие дни температура будет повышаться.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Гидрометцентр: в Москве 2 июня 2026 ожидается облачность и до плюс 20 градусов
С переменной облачностью и преимущественно без осадков пройдет вторник, 2 июня, в Москве и Московской области. Такой прогноз для жителей столичного региона опубликовали сотрудники Гидрометцентра на официальном сайте.
По данным синоптиков, в городе днем столбик термометра будет колебаться между показателями 18 и 20 градусов выше нуля. Но ночь ожидается прохладная — температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 11 градусов.
Жителям Подмосковья представители Гидрометцентра пообещали днем от плюс 17 до плюс 22 градусов, а ночью — до плюс 7. Ветер — северо-западный со скоростью 2–10 метров в секунду, атмосферное давление сохранится в пределах нормы и составит 747–749 миллиметров ртутного столба.
Лето в столице наступило, однако погода не спешит становиться по-настоящему летней. В ближайшее время москвичей будут поливать небольшие дожди, но к среде воздух может прогреться до плюс 21–24 градусов, а затем и к плюс 25 градусам. В целом в России сезон открылся неровно — где-то уже солнечно и тепло, а где-то дуют ветры и по ночам заметно холодает.
Ранее 5-tv.ru выяснял, несут ли синоптики ответственность за неточные прогнозы погоды. Оказалось, им все же приходится отдуваться за ошибки, но только при определенных условиях.
