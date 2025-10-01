Пьяный мужчина упал на женщину и случайно убил ее в Челябинской области

|
Диана Кулманакова
Инцидент произошел в общежитии.

Мужчина случайно упал на женщину и убил ее

Мужчина упал на женщину и случайно убил ее в Челябинской области

В Южноуральске Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения случайно причинил смерть 63-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

По версии следствия, инцидент произошел в июле в общежитии. Обвиняемый распивал алкоголь со знакомым, после чего, направляясь к выходу, попытался перешагнуть через лежавшую на полу женщину. Мужчина потерял равновесие и всем весом упал на нее. От полученной тупой травмы живота пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Дело направлено в Южноуральский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СУ СК.

Это уже не первая смерть в результате случайности. Ранее в Челябинске под суд был направлен врач, который пытался вывести пациента из запоя, введя сильнодействующее лекарство.

