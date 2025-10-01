Чечевица и йогурт: супруги-вегетарианцы заморили трехлетнюю дочь голодом

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Пара вела затворнический образ жизни.

Можно ли умереть от диеты или голодовки

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: Супруги-вегетарианцы заморили дочь диетой из чечевицы и йогурта

Пара, ведущая затворнический образ жизни и строго придерживающаяся вегетарианской диеты, морили голодом трехлетнюю дочь в Лондоне. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Супруги — 34-летняя Манприт Джатан и 36-летний Джаскирет Сингх Уппала, намеренно ограничивали рацион девочки сливочным маслом, чечевицей и йогуртом.

Тело ребенка было обнаружено в доме семьи после того, как мать позвонила в похоронное бюро и сообщила о смерти ребенка. Суд установил, что рождение Пенелопы не было зарегистрировано, она не посещала школу и находилась в полной изоляции от общества.

Эксперты сообщили, что смерть ребенка наступила вследствие тяжелого истощения и кетоацидоза (острое и потенциально жизнеугрожающее осложнение сахарного диабета), а также отметили наличие синяков на шее и порезов на руках от острого предмета.

Судья Линн Тейтон постановила содержать обвиняемых под стражей до слушания по делу о признании вины и подготовке к судебному разбирательству, назначенному на 16 декабря. Дата восьминедельного судебного процесса пока не определена.

Прокурор отметил, что на момент смерти ни один из подсудимых не работал и находился в полной изоляции от внешнего мира, что способствовало трагическому исходу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:17
Мстят за вожака: в Индии волки растерзали четверых детей и пожилую пару
11:07
Фонд капремонта Москвы подал три иска к Собчак
11:06
Семейный конфликт и мины-ловушки: подробности взрыва в Мюнхене
10:59
«Жив, здоров»: Виктор Сухоруков опроверг сообщения о своей госпитализации
10:50
Чечевица и йогурт: супруги-вегетарианцы заморили трехлетнюю дочь голодом
10:45
Разыскивается: из Ленинградского зоопарка сбежала редкая птица-калао

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео