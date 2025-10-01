Чечевица и йогурт: супруги-вегетарианцы заморили трехлетнюю дочь голодом

Daily Mail: Супруги-вегетарианцы заморили дочь диетой из чечевицы и йогурта

Пара, ведущая затворнический образ жизни и строго придерживающаяся вегетарианской диеты, морили голодом трехлетнюю дочь в Лондоне. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Супруги — 34-летняя Манприт Джатан и 36-летний Джаскирет Сингх Уппала, намеренно ограничивали рацион девочки сливочным маслом, чечевицей и йогуртом.

Тело ребенка было обнаружено в доме семьи после того, как мать позвонила в похоронное бюро и сообщила о смерти ребенка. Суд установил, что рождение Пенелопы не было зарегистрировано, она не посещала школу и находилась в полной изоляции от общества.

Эксперты сообщили, что смерть ребенка наступила вследствие тяжелого истощения и кетоацидоза (острое и потенциально жизнеугрожающее осложнение сахарного диабета), а также отметили наличие синяков на шее и порезов на руках от острого предмета.

Судья Линн Тейтон постановила содержать обвиняемых под стражей до слушания по делу о признании вины и подготовке к судебному разбирательству, назначенному на 16 декабря. Дата восьминедельного судебного процесса пока не определена.

Прокурор отметил, что на момент смерти ни один из подсудимых не работал и находился в полной изоляции от внешнего мира, что способствовало трагическому исходу.

