Греф ждет, когда супер-ИИ решит проблемы человечества

Греф: В ближайшие десять лет появится ИИ, который решит проблемы человечества

В течение ближайших десяти лет мир может столкнуться с появлением искусственного суперинтеллекта (ASI), способного решать задачи, которые до этого считались неразрешимыми. Такой прогноз озвучил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Moscow Startup Summit.

«В ближайшие десять лет, по общему признанию, нас ждет как минимум AGI (общий искусственный интеллект). А возможно, и суперинтеллект. Это то, что фактически решит нерешаемые проблемы человечества — в частности, оставшиеся семь математических уравнений и множество других задач», — его слова передает ТАСС.

По его словам, столь стремительное развитие технологий станет для человечества «гигантским вызовом», который необходимо осознавать уже сегодня.

«Как мы будем сосуществовать с суперинтеллектом, как будем им управлять — это вопрос, над которым нужно начинать работать всем вместе уже сейчас», — отметил Греф.

В то же время Греф подчеркнул, что вместе с рисками открываются и огромные возможности: от создания новых технологий и материалов до революции в транспорте.

Отдельно он остановился на перспективах «физического ИИ», который, по его прогнозам, в ближайшие 2–3 года начнет выполнять неквалифицированную работу.

«Роботы смогут не только быть пылесосами, но и физически подметать улицы, готовить еду и выполнять другие бытовые задачи», — добавил Греф.

