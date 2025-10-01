Ад в семье: шестилетнюю девочку замучила до смерти собственная мать

Дарья Орлова
Женщина страдала от наркотической зависимости.

Девочку до смерти замучила собственная мать в США

Шестилетнюю девочку замучила до смерти собственная мать в США

Шестилетняя девочка по имени Элиза Искьердо погибла от рук собственной матери в Нью-Йорке после длительного периода насилия и издевательств. Об этом сообщает Mirror.

«Это худший случай жестокого обращения с детьми, который мы когда-либо видели», — отметили представители властей, расследовавшие обстоятельства трагедии. Маленькая Элиза умерла от кровоизлияния в мозг, вызванного ударами матери.

По данным следствия, мать девочки Авильда Лопес страдала наркотической зависимостью и ранее уже потеряла опеку над двумя старшими детьми. Несмотря на это, малышка продолжала жить с матерью, где подвергалась физическому, эмоциональному и сексуальному насилию.

Элиза родилась в феврале 1989 года в Нью-Йорке. Ее отец, Густаво Искьердо, воспитывал девочку в ранние годы, пока суд не передал опеку матери. Родственники вспоминали, что отец называл Элизу своей «принцессой» и окружал заботой, отмечая ее дни рождения с теплотой и любовью.

