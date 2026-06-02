Опасность в раковине: кухонные губки загрязняют планету микропластиком

Дарья Орлова
Обычные средства для мытья посуды из полимерных материалов становятся скрытым источником экологического ущерба.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Кухонные губки выделяют значительное количество микропластика в процессе повседневного использования. Об этом сообщило издание ScienceDaily со ссылкой на исследование ученых из Боннского университета.

Специалисты установили, что по мере износа материал губок разрушается на мельчайшие частицы, которые попадают в сточные воды. В ходе экспериментов, проведенных в июне 2026 года, исследователи использовали специального робота SpongeBot для имитации процесса мытья посуды, а также привлекли добровольцев из Германии и Северной Америки. Выяснилось, что один человек за год может стать источником выброса от 0,68 до 4,21 грамма пластиковой пыли только за счет кухонных принадлежностей.

Расширенное изучение проблемы показало, что масштабы загрязнения в рамках целой страны выглядят угрожающе. По оценкам экспертов, если бы каждый дом в Германии использовал определенный тип пластиковых губок, суммарный ежегодный выброс микропластика достиг бы 355 тонн.

Несмотря на то, что современные очистные сооружения задерживают большую часть таких отходов, значительный объем частиц все равно проникает в открытые водоемы и почву. Однако наиболее неожиданным выводом стало то, что основной экологический урон связан не с самим пластиком, а с чрезмерным расходом воды во время ручного мытья посуды. На этот фактор приходится от 85% до 97% общего негативного воздействия на окружающую среду.

Для снижения антропогенной нагрузки ученые рекомендуют потребителям пересмотреть свои бытовые привычки. Важно выбирать изделия с минимальным содержанием синтетических полимеров и стараться продлевать срок их службы, чтобы сократить общее потребление ресурсов.

Также эксперты подчеркивают, что экономия воды при ополаскивании посуды принесет гораздо больше пользы экосистеме, чем простая замена одной модели губки на другую. В научной работе принимали участие также представители Института биологии организмов и Фраунгоферовского института. Исследователи отмечают, что даже маленькие изменения в поведении миллионов домохозяйств способны существенно сократить попадание загрязняющих веществ в Мировой океан.

