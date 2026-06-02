Шесть человек погибли при стрельбе в американском штате Айова

Предположительно, причиной трагедии стал бытовой конфликт.

В США мужчина застрелил шестерых человек во время ссоры

ABC11: в результате стрельбы в Айове погибли шесть человек

В штате Айова Соединенных Штатов Америки в результате стрельбы погибли шесть человек. Об этом сообщил телеканал ABC11.

Инцидент произошел в понедельник, 1 июня, в городе Маскатин. Сообщение о стрельбе поступило в полдень. Правоохранители, приехавшие на место происшествия, обнаружили в доме четверых погибших. Чуть позднее были найдены тела еще двух жертв: одно — в соседнем доме, другое — в магазине поблизости. Их имена, пол и возраст не раскрываются.

По данным местного полицейского департамента, стрельба стала результатом бытового конфликта. Все погибшие, предположительно, — родственники подозреваемого. Им оказался 52-летний местный житель. Его мотивы неизвестны.

Выступая на брифинге, начальник полиции Маскатина Энтони Киз заявил, что тело подозреваемого обнаружили на тропе вдоль реки Миссисипи. Один из свидетелей утверждает, что мужчина покончил с собой.

Расследование убийств продолжается. Полиция не исключает, что возможны еще жертвы.

Ранее в США женщина бросила динамит в спальню своего возлюбленного, когда он спал. Мужчина выжил. По данным следствия, 35-летняя злоумышленница устроила покушение на жизнь бойфренда после бурной ссоры. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где медики провели экстренную операцию по ампутации остатков кисти и части предплечья.

