Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ОПК Украины
Атака стала ответом на террористические действия Киева.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар», — говорится в мессенджере МАКС.
По данным ведомства, цели были поражены в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Удар стал ответом на террористические акты, совершенные украинской стороной.
Кроме того, российские военные атаковали объекты ОПК в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Под удар также попала топливная и транспортная инфраструктура Украины, используемая в интересах ВСУ.
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. Также применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Действия Киева, включая атаки по гражданским объектам, не остаются без ответа. Подобная террористическая тактика лишь подтверждает неспособность украинского режима действовать в рамках каких-либо норм и правил.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 2 июн
- Российская артиллерия уничтожила блиндажи боевиков ВСУ по Харьковом. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 июн
- ВС РФ освободили Тихоновку в ДНР
- 1 июн
- Путин поручил регионам расширить меры поддержки для участников СВО
- 1 июн
- Боевая работа экипажа вертолета Ми-28НМ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 июн
- Армия России уничтожила пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 мая
- Расчет Д-30 уничтожил технику ВСУ в районе Орехова. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 мая
- Российский «Скат» вычисляет позиции врага. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 мая
- «Прорыв» на краснолиманском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 мая
- Боевая работа Су-35С. Лучшее видео из зоны СВО
- 28 мая
- Расчеты FPV-дронов уничтожили две гаубицы ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
64%
Нашли ошибку?