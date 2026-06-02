Горит меньше земли, но больше жизней: новая опасность лесных пожаров

The Guardian: лесные пожары наносят все более существенный вред городам и людям

Лесные пожары в 2025 году ударили по Калифорнии, Канаде, Европе и Южной Корее, хотя общая площадь выгоревших территорий в мире снизилась. Такие данные предоставило издание The Guardian со ссылкой на новое исследование.

По данным обзора, в 2025 году в мире выгорело 335 миллионов гектаров. Это второй минимальный показатель с 2002 года. Причина снижения — не победа над огнем, а изменение землепользования в Африке: сельхозугодья дробят ландшафт и мешают крупным саванным пожарам распространяться.

Горит меньше — ущерб выше

Главный вывод исследования: лесные пожары нельзя оценивать только по площади. В 2025 году огонь уничтожал дома, рабочие места и инфраструктуру в богатых и густонаселенных регионах.

Климатолог Университета Восточной Англии Мэттью Джонс, ведущий автор исследования, заявил, что даже «тихий» год по мировой площади пожаров может быть разрушительным. По его словам, между количеством выгоревшей земли и реальными последствиями лесных пожаров растет разрыв.

Где было хуже

В 2025 году крупные лесные пожары прошли в Калифорнии, Канаде, Европе и Южной Корее. В Лос-Анджелесе пожары Palisades и Eaton вошли в число самых разрушительных в истории США. В Шотландии «мегапожар» уничтожил более 100 тысяч гектаров, а Великобритания побила рекорд по выгоревшей площади.

В Испании и Португалии лесные пожары выжгли более полумиллиона гектаров. Южная Корея пережила крупнейший и самый смертоносный сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений.

Деньги и страховки

Последствия лесных пожаров стали финансовой проблемой. По данным исследования, пожары дали более 38% застрахованных потерь от погодных катастроф в 2025 году.

Это значит, что лесные пожары перестали быть только экологической бедой. Они бьют по рынку жилья, страховым выплатам, бизнесу, транспорту, энергетике и местным бюджетам.

Почему огонь становится сильнее

Глобальное потепление не поджигает лес само по себе, но делает пожары опаснее. Жара, засуха и ветер высушивают растительность. Если появляется источник огня, пламя распространяется быстрее.

Математик Университета Аликанте Давид Гарсия, объяснил: сухая растительность становится более горючей, а ветер разгоняет пламя. Поэтому крупные лесные пожары становятся вероятнее.

По данным атрибуционного исследования, соавтором которого был Гарсия, экстремальная погода, усилившая пожары в Испании и Португалии, стала в 39 раз вероятнее из-за климатических изменений.

Дым убивает

Последствия лесных пожаров не заканчиваются на сгоревших домах. Дым переносит токсичные частицы на большие расстояния и загрязняет воздух далеко от очага.

The Guardian приводит данные исследования, согласно которому дым от канадских лесных пожаров 2023 года связан с 82 тысячами смертей. Дым доходил до городов в США, Европе и Африке.

Выбросы тоже растут

Глобально сокращение выгоревшей площади в 2025 году снизило выбросы углекислого газа от пожаров до третьего минимального уровня за время наблюдений. Но в Канаде ситуация обратная.

В Северной Америке бореальные леса с 2023 года выбросили почти четыре миллиарда тонн углекислого газа. Это больше, чем суммарные выбросы этих лесов за предыдущие 15 лет.

Самая опасная зона

Исследователи отдельно указывают на границу между дикой природой и городами. Именно там лесные пожары особенно опасны: рядом находятся дома, дороги, линии электропередачи и люди.

В Южной Калифорнии и Южной Корее сильный ветер и сухая растительность протолкнули огонь через густонаселенные территории. Последствия лесных пожаров там включали массовые эвакуации, гибель людей и крупные инфраструктурные потери.

Что теперь важно

Лесные пожары становятся менее «площадной» и более «человеческой» катастрофой. Может гореть меньше гектаров, но если огонь приходит к городам, последствия лесных пожаров оказываются тяжелее.

Эколог Адриан Регос из Биологической миссии Галисии заявил, что небольшое число экстремальных пожаров может определять социальные, экономические и экологические последствия всего сезона.

Главная задача теперь — не только сокращать число возгораний. Нужно делать ландшафты и населенные пункты устойчивее к экстремальным лесным пожарам.

