Охота обернулась кошмаром: подростка приняли за белку и застрелили

Подростка приняли за белку и застрелили в США

В США во время охоты 17-летний подросток погиб после того, как его приятель по ошибке принял его за животное и выстрелил. Об этом сообщает Mirror.

«Юноша получил пулю в затылок, когда другой охотник спутал его с белкой. Пострадавшего срочно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти», — уточнило издание.

Трагедия произошла днем в субботу, 27 сентября. Подростка звали Карсон Райан, ему было всего 17 лет. Несмотря на быструю реакцию окружающих и оказанную медицинскую помощь, спасти жизнь молодого человека не удалось.

Инцидент вызвал шок у жителей региона. Сейчас полиция ведет расследование и выясняет все обстоятельства происшествия. Имя того, кто произвел роковой выстрел, пока официально не разглашается.

Американские СМИ напоминают, что подобные трагедии случаются нередко. Так, в штате Мичиган недавно бывший морпех устроил стрельбу в церкви и поджег здание, в результате чего погибли четверо человек и еще несколько получили ранения. Эти случаи вновь поднимают вопрос безопасности и контроля за оружием в США.

