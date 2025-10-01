Ужас в Ульяновске: мать и двое детей найдены мертвыми в собственной квартире

Дарья Орлова
Следователи предполагают, что к трагедии причастен один из близких родственников.

Мать и двое детей найдены мертвыми в Ульяновске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Мать и двое детей найдены мертвыми в собственной квартире в Ульяновске

В Ульяновске в одной из квартир обнаружили тела 27-летней женщины и ее двух детей в возрасте четырех и пяти лет. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

«Сегодня в послеобеденное время в одной из квартир жилого дома в городе Ульяновске, пришедшей навестить внуков бабушкой, были обнаружены тела ее 27-летней невестки и двоих малолетних внучек с признаками насильственной смерти», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Следователи работают на месте происшествия, проводят осмотр квартиры и собирают все необходимые улики.

Правоохранительные органы проверяют версию о возможной причастности к трагедии одного из близких родственников. Пока официальных комментариев о его статусе и роли в произошедшем не поступало.

Подобные случаи уже происходили в разных регионах страны. Так, в августе в Екатеринбурге мать двоих детей совершила убийство собственного сына и дочери, после чего свела счеты с жизнью. Тогда тела обнаружила бабушка, которая также заявила о случившемся в полицию. Эти трагедии поднимают вопрос о необходимости усиленного контроля за семьями, находящимися в зоне риска.

