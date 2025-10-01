В МАГАТЭ предупредили об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 32 0

Станция уже более недели находится без внешнего электроснабжения.

В МАГАТЭ заявили об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о риске аварии на Запорожской АЭС из-за продолжающегося обесточивания. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его словам, работа реакторных установок и отработанного топлива остается стабильной только при условии, что аварийные дизельные генераторы обеспечивают необходимую мощность для охлаждения и поддержания ключевых функций безопасности.

Гросси подчеркнул, что станция уже более недели находится без внешнего электроснабжения, и его восстановление имеет критическое значение. В противном случае, как уточнило агентство, существует угроза расплавления ядерного топлива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками. По данным источника, не менее трех дронов были направлены на станцию, два из них взорвались над крышей здания корпуса «Г». При этом радиационный фон остался в пределах нормы, работа энергоблоков не нарушалась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
Сердце на паузе: в Подмосковье пациент оживал 13 раз за сутки
19:06
Охотники и их собака погибли из-за удара молнии
18:57
Охота обернулась кошмаром: подростка приняли за белку и застрелили
18:48
В МАГАТЭ предупредили об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС
18:41
Ад в семье: шестилетнюю девочку замучила до смерти собственная мать
18:39
Айфон в ванной убил мать троих детей: женщина умерла из-за смартфона на зарядке

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео