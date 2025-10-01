В МАГАТЭ предупредили об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о риске аварии на Запорожской АЭС из-за продолжающегося обесточивания. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его словам, работа реакторных установок и отработанного топлива остается стабильной только при условии, что аварийные дизельные генераторы обеспечивают необходимую мощность для охлаждения и поддержания ключевых функций безопасности.

Гросси подчеркнул, что станция уже более недели находится без внешнего электроснабжения, и его восстановление имеет критическое значение. В противном случае, как уточнило агентство, существует угроза расплавления ядерного топлива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками. По данным источника, не менее трех дронов были направлены на станцию, два из них взорвались над крышей здания корпуса «Г». При этом радиационный фон остался в пределах нормы, работа энергоблоков не нарушалась.

