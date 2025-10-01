Павел Дуров посетил частную школу в Казахстане
Для 500 сельских учеников эта встреча стала заметным событием.
Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org
Павел Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.
«Павел прогулялся по кампусу, посмотрел, как живут ученики, и главное — несколько часов говорил с ними откровенно и по-дружески», — написали в Telegram-канале школы.
Для 500 сельских школьников эта встреча стала заметным событием.
Дуров поделился воспоминаниями о школьных годах и первых шагах в программировании, а также высказался о будущем искусственного интеллекта и биотехнологий. В свою очередь учащиеся рассказали о собственных успехах и проектах в сфере IT. Один из школьников показал Дурову разработанного им Telegram-бота.
В пресс-службе напомнили, что основатель Telegram является попечителем школы и выделил более 350 тысяч долларов на обучение 12 ее учеников.
