«Спектакль — часть памяти»: театр «Современник» открыл юбилейный сезон

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

В этом году гостей ждет много интересного.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Театр «Современник» открыл юбилейный сезон

Московский театр «Современник» открыл 70-й юбилейный сезон. Событие по традиции было приурочено ко дню рождения Олега Ефремова, основателя и вдохновителя театра. Народный артист Владимир Машков рассказал, что в этом году «Современник» представит множество интересных проектов.

«Вместе с Музеем современной истории России представим проект „Современник вместе со страной“. У нас был уже опыт сотрудничества с этим музеем — это был прекрасный опыт», — рассказал Машков.

Он добавил, что в проект будет входить экспозиция и образовательная программа. Их цель — через истории эпохи показать, как театр отражал время и жил в нем.

Машков также напомнил, что в этом году Российская государственная библиотека (РГБ) отмечает 100-летие.

«Совпало с нашим юбилеем. Нам особенно радостно, что два знаковых культурных института — библиотека и театр — празднуют юбилей. Мы поговорим о том, как слово рождает театр, как литература становится театром, а спектакль — частью культурной памяти», — рассказал актер.

РГБ и «Современник» проведут серию совместных мероприятий. Это будут экскурсии, выставки и творческие встречи.


