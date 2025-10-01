Сын отдал стволовые клетки отцу: девятилетний мальчик стал самым юным донором

Девятилетний мальчик пожертвовал стволовые клетки отцу и стал самым юным донором

В Лос-Анджелесе девятилетний Стивен Мондек стал самым молодым донором стволовых клеток. Мальчик пожертвовал их ради спасения отца, у которого в 2022 году был диагностирован рак крови. Об этом сообщает People.

«То время, когда он спал под наркозом, было, наверное, одним из самых тяжелых периодов в моей жизни. Ты просто начинаешь все подвергать сомнению. Правильно ли я поступаю?» — откровенно признался отец Стивена Ник.

По данным издания, 48-летнему Нику Мондеку в 2022 году уже пересаживали стволовые клетки от старшего брата. Тогда наступила ремиссия, но болезнь вернулась, и дальнейшее лечение оказалось затруднено: в национальном регистре не нашлось подходящего донора. Единственным совместимым донором оказался его сын.

Ребенок две недели готовился к процедуре, а затем в ходе шестичасовой операции в отделении интенсивной терапии из его крови извлекли стволовые клетки. Операция прошла успешно, Стивен быстро восстановился. Благополучно прошла и трансплантация отца.

«Я чувствовал себя хорошо, помогая отцу. Было приятно, что он дома», — поделился юный донор.

Врачи отметили, что окончательно оценить эффект трансплантации смогут лишь через год, а семья надеется на лучшее.

