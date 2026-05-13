У экс-главы офиса Зеленского возникли проблемы с поиском денег на залог

Огромная сумма, затребованная прокурорами, якобы в разы превышает официальные доходы Андрея Ермака.

В чем обвиняют экс-главу офиса Зеленского

Фото: Reuters/Alina Smutko

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе судебного заседания объявил о невозможности выплатить залог в размере 180 миллионов гривен (более 300 миллионов рублей. — Прим. ред.). Трансляцию заседания вел украинский телеканал «Общественное».

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения для экс-чиновника. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить для Ермака арест. В качестве альтернативного наказания предлагается внести залог в размере 180 миллионов гривен.

Ермак подчеркнул, что такими колоссальными средствами он не располагает. По словам подозреваемого, его финансовое состояние ограничивается только теми активами, которые были официально внесены в налоговую декларацию.

«У меня точно нет таких денег, у меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации», — прокомментировал ситуацию бывший соратник Владимира Зеленского.

В понедельник, 11 мая, САП предъявила Ермаку обвинение по делу о строительстве элитных резиденций. По данным правоохранителей, экс-глава офиса Зеленского участвовал в организованной группе, легализовавшей 460 миллионов гривен.

