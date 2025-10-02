Туристку нашли гуляющей в горах в нижнем белье и с окровавленными ногами

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Женщина выживала в дикой местности без одежды и связи, пока ее не заметили велосипедисты.

Туристку нашли гуляющей в горах в нижнем белье

Фото: www.globallookpress.com/ Michael Szönyi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пропавшая туристка Хизер Уэймент была обнаружена в горах штата Айдахо гуляющей в нижнем белье с окровавленными ногами, сообщает The New York Post (NYP).

По данным издания, женщина числилась пропавшей без вести с 17 сентября, но через день группа горных велосипедистов наткнулась на нее на отдаленной тропе в округе Камас, независимо от официальной поисково-спасательной операции.

Очевидец Шелтон Робинсон рассказал, что женщина сначала отказалась от помощи. «Прошло около получаса, прежде чем она заговорила. Мы принесли ей фильтрованной воды из ручья и дали куртку», — отметил он.

Выяснилось, что туристке пришлось снять шорты, чтобы перевязать ими израненные ступни. Свой телефон она оставила в машине. Мужчины снабдили Хизер провизией и вызвали спасателей, после чего ее на вертолете доставили в местную больницу.

Инцидент подчеркивает опасности дикой природы и напоминает о недавнем случае на Урале, когда россиянин неделю выживал в лесу среди волков. Ситуация Хизер демонстрирует, насколько быстро и непредсказуемо может сложиться выживание в горах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:23
Укрепляем сердце без удара по кошельку: бюджетные продукты для здоровья сосудов
1:11
Небензя: Сергей Лавров может посетить заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке
1:00
Владельцев «Яшкино» и «Кириешки» признали экстремистами за спонсирование ВСУ
0:49
Не только в метро: Баста назвал необычные места своих выступлений
0:42
Туристку нашли гуляющей в горах в нижнем белье и с окровавленными ногами
0:41
Штиль или буря? Прогноз геомагнитной активности на 2 октября

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео