Туристку нашли гуляющей в горах в нижнем белье и с окровавленными ногами

Пропавшая туристка Хизер Уэймент была обнаружена в горах штата Айдахо гуляющей в нижнем белье с окровавленными ногами, сообщает The New York Post (NYP).

По данным издания, женщина числилась пропавшей без вести с 17 сентября, но через день группа горных велосипедистов наткнулась на нее на отдаленной тропе в округе Камас, независимо от официальной поисково-спасательной операции.

Очевидец Шелтон Робинсон рассказал, что женщина сначала отказалась от помощи. «Прошло около получаса, прежде чем она заговорила. Мы принесли ей фильтрованной воды из ручья и дали куртку», — отметил он.

Выяснилось, что туристке пришлось снять шорты, чтобы перевязать ими израненные ступни. Свой телефон она оставила в машине. Мужчины снабдили Хизер провизией и вызвали спасателей, после чего ее на вертолете доставили в местную больницу.

Инцидент подчеркивает опасности дикой природы и напоминает о недавнем случае на Урале, когда россиянин неделю выживал в лесу среди волков. Ситуация Хизер демонстрирует, насколько быстро и непредсказуемо может сложиться выживание в горах.

