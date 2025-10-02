Нажми на кнопку: в банковских приложениях появился способ сообщить о мошенниках

В банковских приложениях появилась специальная «тревожная» кнопка

В приложениях крупных российских банков появилась «тревожная» кнопка, с помощью которой можно сообщать о подозрительных операциях, а в случае обмана — получить справку для полиции.

Дальше все будет зависеть от скорости реакции финансовых учреждений и их взаимодействия с Центральным банком и силовыми структурами. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков разобрался, как это работает.

Телефонные звонки, фишинговые сообщения и дипфейки — арсенал мошенников постоянно пополняется, и каждую минуту сотни россиян становятся их жертвами.

Почти семь миллионов рублей — цена, которую заплатила Ольга Старостина, доверившись мошенникам. Женщина оформила несколько кредитов, попавшись на классическую схему: сообщение о якобы взломе Госуслуг заставило ее поделиться паролем, а дальше начались звонки якобы из Центробанка.

«На вас оформлено более 17 заявок. Суммы были чудовищные, где-то был миллион. Где-то 400 тысяч. Где-то миллион семьсот, и так 17 раз», — рассказала пострадавшая Ольга Старостина.

Основательно запугав Ольгу, мошенники предложили ей свою «помощь» с финансовыми проблемами.

«Постоянно шел звонок, чтобы я не могла позвонить никому из близких. Не могла позвонить в полицию», — продолжила Ольга.

Только в этом году в России зарегистрировано почти полмиллиона подобных преступлений. Общий ущерб более 100 миллиардов рублей, что на 16% больше прошлогодних показателей. Несмотря на призывы полицейский быть бдительнее, люди, особенно пожилые, все равно попадаются на удочку мошенников.

Раньше, чтобы начать разбирательство, нужно было ждать несколько дней, собирая кучу бумаг. Но теперь все гораздо быстрее: в приложениях главных банков появилась специальная «тревожная» кнопка, которая поможет ускорить процесс.

«Банки должны будет реализовать специальный функционал для пострадавших от мошенников. Это будет спецкнопка, с помощью которой клиент сможет отметить операции, совершенные под воздействием мошенников», — рассказала начальник управления методологии стандартизации Департамента информационной безопасности Банка России Екатерина Желунова.

Заявление об оспаривании мошеннической операции теперь можно подать онлайн, минуя визит в банк. Благодаря новой функции в приложениях, пострадавшие также быстро получат справку для полиции. Документ будет включать все необходимые для расследования сведения: способ перевода, реквизиты банка и данные получателя.

Вот она — сразу после завершения перевода, операцию можно оспорить. Правда, после нажатия «кнопки» клиенту могут на время ограничить доступ к карте и личному кабинету, и деньги в этот же миг обратно ждать не стоит.

«По сути, спецкнопка не влияет на отмену операции. Спецкнопка позволяет оперативно заявить в банк о мошенничестве», — рассказал заместитель руководителя центра экозащиты Т-Банка Илья Александров.

Ветеран правоохранительных органов Алексей Лобарев уверен, что новый функционал позволит сэкономить драгоценное время и даст возможность полицейским как можно скорее начать расследование, что повысит шансы на успех.

«Сразу оперативные действия предпринимаются: блокировки счетов, взаимодействие с банком оперативно проходит. Все это поможет раскрывать преступления», — считает руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов России Алексей Лобарев.

Активисты Народного фронта менее оптимистичны. Да, новая кнопка в банковских приложениях — это важный шаг в борьбе с IT-преступностью, но ее эффективность еще предстоит оценить.

«Есть риск, что мы получим красивую статистку. Банки отчитаются о выполнении требований Центрального банка. Полиция о росте правильно оформленных заявлений, но если за эти не последует роста раскрываемости, и главное — возврата средств, доверие граждан будет окончательно подорвано», —рассказал эксперт Общероссийского Народного фронта Галактион Кучава.

В итоге, какая бы кнопка ни появилась в банке, от мошенников себя вы можете спасти только сами, ведь технологии — это лишь помощники, а не гарантия безопасности.

