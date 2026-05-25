«Я отекший шар»: отпуск закончился реанимацией для дочери Мстислава Запашного

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 57 0

Все началось с небольшого красного пятнышка на ее теле, которое она приняла за укус комара.

Почему дочь Запашного попала в реанимацию в Крыму

Фото: Telegram/КАТЕРИНА ПТИЦА/zapashnaya_ptica

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Аллергия

Дочь Мстислава Запашного попала в реанимацию в Крыму из-за отека Квинке

Дочь народного артиста СССР Мстислава Запашного, артистка цирка Екатерина Запашная, попала в реанимацию во время отдыха в Крыму. Как поделилась девушка в Telegram-канале, причиной стала тяжелая аллергическая реакция.

Все началось с небольшого красного пятнышка на коже, которое Екатерина приняла за обычный комариный укус. Однако вскоре у нее начался сильный зуд, все тело покрылось волдырями, а конечности сильно опухли.

Приехавшая на вызов скорая помощь экстренно доставила артистку в больницу. Врачи диагностировали у пациентки отек Квинке.

Фото: Telegram/КАТЕРИНА ПТИЦА/zapashnaya_ptica

«Я отекший шар. Все конечности распухшие. Зуд ужасный, тело чешется нестерпимо. Где почешешь, появляются еще большие покраснения», — написала Запашная в личном блоге.

Сначала Екатерине назначили капельницы, но стандартные препараты не помогали, поэтому было принято решение положить девушку в реанимацию. После интенсивной терапии циркачке стало значительно лучше, и она уже вовсю готовится к выписке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Аллергия
25 мая
Ранний удар пыльцы: весна обещает быть тяжелой для аллергиков
21 мая
Счет идет на минуты: что делать при укусе пчелы или осы и как распознать аллергическую реакцию
19 мая
Самые опасные регионы: где аллергикам в России жить сложнее всего
4 мая
Аллергик за рулем: какие препараты опасны для водителей
29 апр
Ваша сыпь может быть ложной: как отличить аллергию от псевдоаллергии
23 апр
Воронеж, Самара, Челябинск, Омск и Москва: аллергикам приготовиться
22 апр
«Гаджеты из-за океана»: как Филипп Киркоров спасается от приступов аллергии
16 апр
Вакцины от рака и аллергии: в Москве рассказали о передовых способах борьбы с болезнями
15 апр
«Спасибо» березе: аллергикам посоветовали уехать из Москвы
10 апр
Жизнь в вечной тьме: женщина не может выйти на свет из-за редкой аллергии
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

18:15
«Никому не нужна»: Ксения Алферова призналась в страхе одиночества после развода
18:13
Рособрнадзор вынес предостережения трем столичным вузам за массу нарушений
18:07
«Пролью свет правды»: SHAMAN пообещал раскрыть имена тех, кто желал его молчания
18:05
Любовь не знает границ: ученые развеяли мифы о сексе после 65
17:50
В шкуре жены: принц Гарри испытывает стыд за свою жизнь до брака с Меган Маркл
17:37
Стероидные игры: как проходит «улучшенная Олимпиада» в Лас-Вегасе

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
Что срочно нужно сделать в теплице перед посадкой рассады: инструкция для дачников
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео