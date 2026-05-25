«Я отекший шар»: отпуск закончился реанимацией для дочери Мстислава Запашного

Дочь Мстислава Запашного попала в реанимацию в Крыму из-за отека Квинке
Дочь народного артиста СССР Мстислава Запашного, артистка цирка Екатерина Запашная, попала в реанимацию во время отдыха в Крыму. Как поделилась девушка в Telegram-канале, причиной стала тяжелая аллергическая реакция.
Все началось с небольшого красного пятнышка на коже, которое Екатерина приняла за обычный комариный укус. Однако вскоре у нее начался сильный зуд, все тело покрылось волдырями, а конечности сильно опухли.
Приехавшая на вызов скорая помощь экстренно доставила артистку в больницу. Врачи диагностировали у пациентки отек Квинке.
«Я отекший шар. Все конечности распухшие. Зуд ужасный, тело чешется нестерпимо. Где почешешь, появляются еще большие покраснения», — написала Запашная в личном блоге.
Сначала Екатерине назначили капельницы, но стандартные препараты не помогали, поэтому было принято решение положить девушку в реанимацию. После интенсивной терапии циркачке стало значительно лучше, и она уже вовсю готовится к выписке.
