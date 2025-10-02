Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние достигло отметки 500 миллиардов долларов. Об этом сообщил журнал Forbes.

По данным издания, совокупное состояние главы Tesla и SpaceX, владельца соцсети X и нейротехнологической компании Neuralink достигло 500 миллиардов долларов к концу первого октября, а через несколько часов увеличилось до 500,5 миллиарда.

«Если он продолжит в том же духе, Маск может стать первым в мире триллионером до марта 2033 года, когда наступит первая из двух дат наделения правами на его пакет выплат Tesla в размере одного триллиона рублей», — говорится в публикации.

Рост благосостояния Маска Forbes связывает с его решением сосредоточиться на бизнесе и отказаться от участия в работе ведомства по повышению эффективности правительства США.

Маск возглавляет рейтинг богатейших людей планеты. Второе место занимает председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон с состоянием 351,6 миллиарда долларов, далее следуют сооснователь Meta* Марк Цукерберг (246,1 миллиарда), основатель Amazon Джефф Безос (233,2 миллиарда) и сооснователь Google Ларри Пейдж (204,6 миллиарда).

Илон Маск с начала конфликта на Украине в 2022 году публично поддерживал Незалежную и россиян, выступающих против СВО. Он предоставил стране спутниковый интернет Starlink для связи.

Однако Маск неоднократно высказывал и противоречивые мнения. Он предложил собственный «мирный план» с четырьмя пунктами, включая повторные выборы в освобожденных территориях под наблюдением ООН, признание Крыма частью России, гарантию водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

*признана экстремистской в России