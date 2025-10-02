В России с 2026 появятся новые знаки дорожные знаки

|
Диана Кулманакова
Изменения коснутся и парковки вдоль края дороги.

Какие новые дорожные знаки будут в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Госдуме рассказали о новых дорожных знаках в 2026 году

В России вступит в силу обновленный ГОСТ, регулирующий применение дорожных знаков, разметки и других элементов организации движения с 1 января 2025 года. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев («Единая Россия»).

По его словам, изменения готовились несколько лет и направлены на снижение аварийности.

«Специалисты искали возможность снизить визуальный шум на дорогах более трех лет, а история некоторых новых знаков еще больше», — отметил депутат.

Среди нововведений:

  • вертикальный знак «Стоп-линия» — будет использоваться там, где невозможно нанести горизонтальную разметку;
  • знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» — позволит повысить комфорт и сохранить подвеску автомобилей;
  • табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы» — дополнит действующий знак о слепых пешеходах и поможет водителям учитывать особенности участников движения с нарушениями слуха.

Изменения коснутся и парковки вдоль края дороги: ширина одного машино-места уменьшится с 2,5 м до 2,25 м (при неизменной длине 6,5 м). Это должно оптимизировать использование дорожного пространства.

Поправки были утверждены Росстандартом ранее, с возможностью досрочного применения.

«Важно не только количество, но и качество элементов дорожной инфраструктуры, их соответствие современным требованиям. Мы с оптимизмом оцениваем этот шаг», — подчеркнул Федяев.

