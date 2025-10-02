До чего дошел прогресс: мошенники используют цифровые копии умерших людей

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Дипфейки могут просить «финансовую помощь», советовать покупку товаров и услуг или даже проходить биометрическую верификацию.

Какие есть новые мошеннические схемы

Фото: 5-tv.ru

Роскачество: мошенники использую цифровые копии умерших людей

Мошенники начали применять технологии нейросетей для создания цифровых копий умерших и использовать их в преступных схемах. Об этом ТАСС сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

«Технология цифрового „воскрешения“ основана на нейросетевых алгоритмах, способных создавать интерактивные цифровые копии умерших людей. Изначально такие разработки предназначались для терапии — чтобы помочь людям пережить утрату. Однако механизм быстро привлек внимание мошенников», — пояснили в организации.

По данным экспертов, киберпреступники воздействуют на уязвимых людей, внушая, что бот — это действительно их умерший родственник. Такие цифровые копии могут просить финансовую помощь, советовать покупку товаров и услуг или даже проходить биометрическую верификацию, подтверждая голосом согласие на получение микрозаймов.

Кроме того, аккаунты умерших в соцсетях и мессенджерах могут использоваться для рассылки фишинговых сообщений или создания ботнетов для кибератак.

«Когда мошенники используют дипфейк живого человека, жертва может проверить подлинность сообщения, связавшись с ним напрямую. В случае с цифровой копией умершего это невозможно. Однако с цифровой копией умершего такая проверка невозможна в принципе», — отметил заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев.

По его словам, образ умершего человека можно бесконтрольно использовать в мошеннических схемах, играя на эмоциях и доверии людей

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

До чего дошел прогресс: мошенники используют цифровые копии умерших людей
