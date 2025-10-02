Россиянина осудили на восемь лет за оправдание теракта против генерала Кирилова

Второй Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы 36-летнего россиянина Евгения Шульгу. Его признали виновным в оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что наказание будет отбываться в колонии общего режима. Шульга был задержан сотрудниками ФСБ в Костроме. По данным следствия, он размещал в мессенджере Telegram публикации, в которых оправдывал террористические акты, совершенные украинскими спецслужбами, и призывал к вооруженным нападениям на сотрудников Минобороны и ФСИН.

Также отмечается, что обвиняемый оправдывал покушение на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, а также атаки беспилотников на территорию России, в результате которых погибали мирные граждане.

Уголовное дело расследовалось управлением ФСБ по Костромской области. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В ФСБ подчеркнули, что подобные действия недопустимы и напомнили о том, что за оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности предусмотрена уголовная ответственность. В ведомстве также обратились к гражданам с призывом проявлять бдительность и не совершать необдуманных поступков, которые могут привести к серьезным последствиям.

