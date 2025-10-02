Жуткая авария: водитель Tesla заживо сгорел в салоне автомобиля

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Свидетели были в шоке от увиденного.

Мужчина заживо сгорел в своем автомобиле

Фото: 5-tv.ru

Водитель Tesla заживо сгорел в салоне автомобиля в США

В Северном Майами-Бич произошла смертельная авария с участием электромобиля Tesla, в результате которой погиб водитель. Об этом сообщает телеканал WPLG.

По данным полиции и пожарной службы округа Майами-Дейд, ДТП случилось днем в среду на 163-й северо-восточной улице, в районе квартала 3100. Электромобиль столкнулся и внедорожником и загорелся, водитель оказался заблокирован внутри. Он сгорел заживо.

Как уточнили представители экстренных служб, внедорожник также получил повреждения. Два человека, находившиеся в этом автомобиле, были доставлены в ближайшие медицинские учреждения.

Правоохранители округа Майами-Дейд сообщили, что личность погибшего пока не установлена. До завершения процедуры опознания имя жертвы не разглашается. Полиция предупредила, что в связи с проведением следственных действий в районе аварии возможны временные перекрытия дорог и транспортные задержки.

Ранее в США произошел еще один трагический случай: в Техасе разбился двухмоторный самолет, жертвами стали несколько членов экипажа. Расследование причин катастрофы продолжается.

