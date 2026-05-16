Смертельный заезд: парень погубил друга через неделю после получения прав

Mirror: парень погубил друга через неделю после получения прав на вождение

Британского подростка Джо Макалдона приговорили к тюремному заключению за аварию, в которой погиб его близкий друг Макс Гринхаус. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Трагедия произошла в графстве Ланкашир всего через шесть дней после того, как 17-летний водитель успешно сдал экзамен на водительское удостоверение. Макалдон, управляя автомобилем Vauxhall Corsa, в котором находились его друзья, не справился с управлением на сельской дороге в районе Кливес-Хилл, что привело к столкновению с каменной стеной фермерского дома.

В ходе судебного разбирательства в Королевском суде Престона стали известны детали происшествия. Следственная экспертиза установила, что подсудимый двигался со скоростью не менее 91 километра в час, в то время как ограничение на этом участке составляло 64 километра в час.

Специалисты подчеркнули, что поворот можно было безопасно пройти, соблюдая установленный скоростной режим. Свидетели аварии рассказали, что услышали оглушительный удар, после чего водитель начал кричать и пытаться выбраться из искореженной машины.

Водителя и трех пассажиров госпитализировали, однако 17-летний Макс Гринхаус скончался в больнице вскоре после поступления. Двое других пассажиров в возрасте 16 и 17 лет получили серьезные травмы. Семья погибшего выразила глубокую скорбь, отметив, что их сын был заботливым юношей, чьи мечты о будущем разрушило одно мгновение.

«Наш сын Макс был любящим парнем, который приносил тепло в жизнь каждого. Его планы и будущее были отняты в миг. Никакой приговор не восполнит потерю, с которой мы теперь живем каждый день», — заявили родственники.

Во время допросов Макалдон заявлял полиции, что не помнит обстоятельств катастрофы, однако позже признал вину. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также лишил права управления транспортными средствами на восьмилетний срок. Детектив Джо Гиги выразил надежду, что этот случай послужит суровым напоминанием для молодых водителей о том, к каким катастрофическим последствиям приводит беспечность на дорогах.

