«Деревенский Терминатор»: Шварценеггеру не разрешили озвучить культурного персонажа

Шварценеггеру не разрешили озвучить Терминатора в немецкой версии

Арнольду Шварценеггеру не позволили озвучить своего культового персонажа в немецком дубляже «Терминатора». Несмотря на то, что именно эта роль принесла австрийскому культуристу и актеру мировую славу, продюсеры отказались от его участия, посчитав его акцент на родном языке «слишком нелепым». Об этом сообщает Mirror.

Издание приводит аргументы участников проекта. Так, по их словам, немецкоязычная аудитория могла воспринять речь киборга-убийцы с характерным австрийским произношением как «деревенскую», что разрушило бы образ безжалостной машины из будущего. В итоге в дубляже использовали голос профессионального актера.

Обсуждение этой темы всплыло на Reddit, где поклонники признались, что с удовольствием посмотрели бы версию «Деревенский Терминатор».

«Теперь я понимаю, как сильно хочу увидеть „Терминатора 2“ в такой версии», — написал один из пользователей.

Эксперты же отмечают, что проблема заключалась не только в акценте. Дубляж — это отдельное искусство, требующее высокой подготовки. Многие актеры, включая Антонио Бандераса, пробовали сами озвучивать свои фильмы на родном языке, но позже отказывались, поскольку профессиональные дублеры справлялись лучше.

В Германии действует строгая традиция: все фильмы переводятся на литературный немецкий без региональных акцентов. Поэтому даже если бы у Шварценеггера был менее выраженный австрийский говор, его все равно заменили бы на «нейтральный» вариант.

