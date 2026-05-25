Автобус с 40 иностранцами перевернулся на трассе М12 в Нижегородской области

Рейсовый автобус, направлявшийся в Казань, опрокинулся на 563-м километре трассы М12 «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД в Нижегородской области.

В салоне, по данным источника 5-tv.ru, находились 40 иностранцев.

Как сообщили в ведомстве, водитель не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Газель», в результате чего произошло столкновение, и автобус завалился на бок.

«В результате ДТП водитель автобуса получил незначительные телесные повреждения, транспортные средства получили механические повреждения. Пассажиры не пострадали, ожидают резервный транспорт», — говорится в сообщении.

Медики территориального центра катастроф осмотрели пострадавшего водителя прямо на месте аварии, однако от госпитализации он отказался. На трассу оперативно выехали госавтоинспекторы и представители миграционного управления.

В полиции добавили, что решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности по статье за повреждение дорожных сооружений.

