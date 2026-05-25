ФСБ показала кадры магнитных мин, найденных на газовозе в Усть-Луге

Давид Андриясов
Масса взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около семи килограммов.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

ФСБ опубликовала кадры с минами, установленными на танкер "Аррхениус", который прибыл из бельгийского Антверпена в порт Усть-Луга в Ленинградской области. Судно планировало загрузку с последующим рейсом в турецкий Самсун.

Во время осмотра подводной части корпуса водолазы обнаружили прикрепленные на магнитах посторонние предметы в районе машинного отделения. По данным спецслужб, они имели признаки взрывных устройств.

После обследования с помощью подводного дрона специалисты межведомственной взрывотехнической группы установили, что найденные объекты являются самодельными взрывными устройствами, выполненными по типу морских магнитных мин с использованием промышленных компонентов, предположительно, в одной из стран НАТО. Масса взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около семи килограммов.

Как сообщили в ФСБ, капитан судна рассказал, что перед разгрузкой в Антверпене газовоз направил судовой агент на якорную стоянку, где провел около полутора суток. Причиной называлась забастовка работников порта.

Согласно выводам экспертов, установить мины не могли в российских территориальных водах.

Как ранее писал 5-tv.ru, СК по факту произошедщего возбудил дело о покушении на террористический акт и незаконном обороте взрывных устройств. 

