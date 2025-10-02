Большой деликатес: как на Дальнем Востоке создали устрицу-бройлера

В Россию туристов сейчас может привлечь один изысканный деликатес. Наши ученые придумали уникальную технологию, которая позволила вырастить устрицу-бройлера. Экологически чистые, никаких гормонов и химии, зато много белка и минералов. Первый урожай дальневосточной аквафермы увидел корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Отработанным движением моревод потрошит коллектор. В нем два десятка годовалых устриц. На металлической стойке-грядке таких сеток четверть сотни. В Японском море идет жатва. Урожай устриц в этом году обещает быть приличным.

«Мы больше десяти тонн устрицы вырастили, и она у нас вся расходится», — отметил аквафермер Александр Патрин.

Это первый урожай по уникальной технологии ученых из Дальневосточного федерального университета. Партия уже промышленная, не опытно-научная. Морские биологи придумали, как на производстве получать устриц-бройлеров. Они не способны к размножению, но растут в два раза быстрее, и собирать урожай можно круглый год.

Размер устрицы в Европе около 15 сантиметров. Тихоокеанская куда крупнее, и вообще может достигать 45 сантиметров в длину. Та, что вырастили приморские ученые, будет еще больше, по-настоящему бройлерная.

«У нас в клетке остается два набора хромосом: от мамы и один от папы. Соответственно, у клетки получается больше ДНК. Она может синтезировать больше белка. Соответственно, больше расти», — заявила магистрант Дальневосточного федерального университета Софья Астахова.

Это свойство называется триплоидностью. Его моллюск обретает в детстве, когда личинка формируется в определенных условиях.

«После оплодотворения происходит воздействие тепловым шоком, далее возвращаем в ту же воду, где яйцеклетка оплодотворялась, с той же температурой», — рассказала доцент кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов Дальневосточного федерального университета Светлана Лидкова.

Все, что нужно, — правильная температура воды и спецдиета. Вообще, вся лаборатория ученых — это устричные ясли с огромной кухней. В нескольких цехах ученые выращивают на стол к личинкам микроводоросли.

В России нет сегодня ни одного завода по производству молоди этого моллюска. Наши фермеры вынуждены закупать рассаду за границей, а их устрицы капризны.

«Когда вода холодеет, она впадает в анабиоз, перестает питаться. Когда вода теплеет — ей становится плохо, жарко. Получается естественный отход», — заявил генеральный директор устричной фермы Сергей Вахнин.

Вот почему устрицы у нас такие дорогие и считаются деликатесом, хотя Приморье на этих моллюсков богато.

«До ближайшей устричной фермы десятки километров. Зато Владивосток вот он, многоэтажки на берегу. Но стоит нырнуть — даже здесь все дно в устрицах», — рассказал корреспондент.

На устричных фермах Европы уже дважды в истории случался мор. В 1960-е загадочный вирус уничтожил две трети поголовья устриц во Франции. Тогда они привезли мальков из Испании, но те не прижились, а прижилась устрица тихоокеанская, с Дальнего Востока. Каждая третья французская устрица теперь их потомок.

Возможно, разработка приморских ученых спасет и отечественных заводчиков устриц и уже в ближайшее время российская марикультура совершит качественный скачок.

