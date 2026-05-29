«Человек, которому можно доверять»: Путин о Шредере в качестве переговорщика

Светлана Стофорандова
При этом президент России уточнил, что Евросоюз должен самостоятельно выбрать кандидата для обсуждения украинского вопроса.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andreas Gora; 5-tv.ru

Европейский союз (ЕС) должен самостоятельно определить своего представителя для переговоров по украинскому вопросу. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Алены Нефедовой после участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Они пока никого не предлагают, как предложат — посмотрим», — сказал российский лидер.

Владимир Путин отметил, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Однако российский лидер подчеркнул, что европейские страны должны сами определиться с кандидатом.

«Я, когда назвал фамилию господина Шредера, имел ввиду, что это человек, которому можно доверять», — пояснил Владимир Путин.

При этом президент добавил, что членам ЕС важно выбрать такого лидера, которому они сами доверяют и который в прошлом не делал резких и враждебных заявлений в адрес России.

