«Уймитесь»: Путин посоветовал элите в ЕС заняться своими проблемами

Путин посоветовал элите Евросоюза заняться внутренними проблемами

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи посоветовал правящим элитам в Европе уняться и спать спокойно, а не нагнетать истерию вокруг России.

«Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами. Посмотрите, что происходит на улицах европейских городов, что творится с экономикой, с промышленностью, с европейской культурой и идентичностью, с огромными долгами и нарастающим кризисом систем социального обеспечения», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что сейчас Европа скатывается на периферию глобальной конкуренции.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция заседания в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, с обсуждением вопросов многополярности и глобальной безопасности.

