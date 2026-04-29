«Ничего. It's ok»: Путин поддержал президента Конго во время встречи

Мария Гоманюк

Россия и африканское государство развивают сотрудничество в разных сферах. Среди перспективных направлений —геологоразведка, логистика и сельское хозяйство.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Путин провел переговоры с президентом Республики Конго

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Во время встречи российский лидер поддержал гостя, когда у того со стола упал листок, а также помог ему разобраться с наушниками.

«Ничего. It's ok», — обратился российский лидер к коллеги в самый напряженный момент.

Также Путин отметил, что Россия и Республика Конго развивают сотрудничество в разных сферах. Среди перспективных направлений он назвал геологоразведку, логистику и сельское хозяйство.

Российский лидер пригласил Сассу-Нгессо в Москву на саммит «Россия –Африка», который должен пройти осенью.

Президент Республики Конго, в свою очередь, заявил, что отношения между двумя странами развиваются уже много десятилетий. По его словам, нынешний государственный визит поможет дополнительно укрепить партнерство.

Сассу-Нгессо сообщил, что Конго рассматривает новые проекты, которые можно реализовать при поддержке России.

Переговоры лидеров начались ранее в этот же день. Стороны планировали обсудить развитие российско-конголезских отношений, а также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию с государственным визитом. После инаугурации, которая прошла 16 апреля, это его первая зарубежная поездка.

В свою очередь Путин поздравил Сассу-Нгессо с переизбранием на пост президента Республики Конго. Российский лидер поблагодарил его за прием делегации России во главе с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.

«Нам очень приятно, что после инаугурации вы выбрали Россию в качестве первой страны зарубежной, которую вы посещаете», — сказал российский лидер.

По словам Путина, Россия готова дальше укреплять дружественные отношения с Республикой Конго. В сентябре 2025 года он называл работу с этой страной одним из приоритетов российской внешней политики в Африке.

