Путин назвал пиратством захват Францией танкера в нейтральных водах

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 34 0

Таким образом Пятая республика пытается отвлечь внимание от внутренних проблем в стране.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захват Францией танкера в нейтральных водах — пиратство, на такие действия не было никаких оснований. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания. И там, видимо, искали какие-то, может быть, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое. Ничего там этого не было и быть не может. И танкер действительно под флагом третьей страны. Экипаж международный, во-первых, я не вижу, я, честно говоря, не знаю, насколько это связано с Россией, но знаю, что такой факт имеет место», — сказал президент.

При этом в самой Франции сейчас масса проблем. И власти страны всеми силами пытается перенести напряжение на внешний контур — в частности, на Россию, спровоцировать нашу страну на какие-то действия. А потом, подобно Наполеону, сплотить французов вокруг себя и «вести их к победе», отметил Путин.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция заседания в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, с обсуждением вопросов многополярности и глобальной безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:46
«Воевал достойно»: Путин про сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса на СВО
21:43
В школе Луганска открыли парту героя в память о Александре Федорчаке
21:41
«Считаю своим другом»: Путин рассказал о своих отношениях с Си Цзиньпином
21:35
Путин назвал пиратством захват Францией танкера в нейтральных водах
21:27
Путин рассказал об утреннем кофе с экс-премьером Британии Блэром
21:26
Привлекли вертолет и беспилотники: как ищут пропавшую в сибирской тайге семью

Сейчас читают

Выступление Путина на Валдайском форуме — прямая трансляция
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео