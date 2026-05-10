Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта

По завершении всех протокольных мероприятий президент вышел к журналистам и ответил на все накопившиеся по итогам этой непростой недели вопросы, например, почему парад был без техники. Президент объяснил, что решение это было принято задолго до собственно мероприятий не только по соображениям безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточиться на, цитата, «окончательном разгроме противника» в рамках СВО. И намекнул, что развязка близка, если не повторится сценарий 2022 года, когда украинская делегация уже парафировала мирное соглашение в Стамбуле, но вмешались Франция и Британия.

«Начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос — а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут, вот в чем проблема. Хотя умные люди, безусловно, там есть, и есть те, которые, безусловно, понимают суть происходящих событий», — подчеркнул Владимир Путин.

Следующий важный вопрос — это безопасность во время торжеств 9 мая. Вокруг этого на Западе и на Украине много нагнетали. Самой опасной провокацией стала атака на Ростовский центр контроля воздушного движения, из-за чего на несколько часов было парализовано воздушное сообщение 13 южных аэропортов, в том числе курортного Сочи.

В отдельном ряду — латвийские провокации: там дроны летели к нам, но промахнулись и упали у них, причем не просто упали, а поразили цели — нефтебазу и, что самое жуткое, поезд с пассажирами. Каким-то чудом обошлось без жертв. Латвия молча проглотила эту оплеуху, которая кажется тем удивительнее, что во время налета в воздухе было четыре натовских истребителя, но им не дали приказа сбивать украинские дроны. В общем, страсти накалялись всю неделю.

Российское министерство обороны прямо предупредило: в случае атаки на парад в Москве центр Киева будет подвергнут ракетному удару. Наш МИД обратился официально — иностранным миссиям лучше покинуть украинскую столицу. Была проведена большая разъяснительная работа, и она возымела действие.

«Мы просто обрисовали нашим друзьям, коллегам и партнерам картину, которая может сложиться. У нас ни с кем нет никакого желания усугублять и ухудшать отношения, а это могло бы произойти, — имею в виду, что все центры управления и принятия решений в Киеве находятся в непосредственной близости от дипломатических учреждений целого ряда стран, там их несколько десятков, в этом и вопрос.

И когда начали такой диалог с администрацией Соединенных Штатов Америки, мы их предупредили об этом, показали на возможные последствия и попросили сделать все необходимое для обеспечения безопасности дипломатического представительства их страны. В результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа, о дополнительных двух днях перемирия и обмена военнопленными в эти два дня.

Мы сразу согласились с этим, тем более что это, на мой взгляд, и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом», — сказал Владимир Путин.

С перемирием на День Победы пытался заигрывать Зеленский и переусердствовал. Впрочем, каков актер, такова и его игра.

Первым тему перемирия на День Победы поднял Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом еще в конце апреля. И Трамп инициативу тогда поддержал.

И тут Зеленского понесло. Он не знал, что предпринять: согласиться — значит «прогнуться под Москву», отказаться — обидеть американцев. Он попытался предложить свое перемирие на 5 и 6 мая. Подводя итог и этим дипломатическим выкрутасам, и всем праздничным мероприятиям, Владимир Путин заявил: мы в эти игры не играем, потому что игры здесь просто неуместны.

«Вы знаете, для нас, для России, все-таки 9 мая — это не комедийное шоу со игрой на клавишных инструментах. Это святой день. Потому что каждая семья у нас пострадала. Потеря России — это будет почти 19 миллионов человек. Ну, конечно, для нас это событие, которое касается каждого гражданина Российской Федерации, каждой нашей семьи. И мы здесь ни в какие игрушки не играем», — отметил президент России.

Все сегодняшние мероприятия в Москве и в других городах прошли в праздничной атмосфере и без провокаций со стороны киевского режима.

Что меня больше всего порадовало: вопреки выкрутасам Запада и, конечно, Зеленского, вопреки принятым законам, по которым 9 мая — это и не День Победы у них вовсе, а День Европы, простые люди шли к памятникам советским воинам и несли цветы. И в Прибалтике шли, не боясь полицейских кордонов. И в Молдове шли, где запретили георгиевские ленточки. И в Польше.

Это вселяет надежду, это значит, что память жива. Это значит, что мы в этой борьбе с забвением, с искажением правды не одиноки. Тему продолжит корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Они в Москве. Несмотря на угрозы и гнусный шантаж из Брюсселя и Лондона.

Те, для кого День Победы — это не разменная монета, а важный и священный международный праздник. Который приближали как могли русские и казахи, белорусы и узбеки, весь Советский Союз.

«Я, во-первых, поздравляю Вас лично и многонациональный народ России с восемьдесят первой годовщиной Победы. Конечно, эта победа — наша общая история, это наша общая победа», — обратился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

А еще огромное количество других народов мира. Но многим из них сегодня европейские ястребы и обезумевшие от злобы и бессилия русофобы внушают наглую ложь, для них роль Красной Армии в победе над Третьим Рейхом сильно преувеличена.

«Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы!» — сказал Владимир Путин.

Двадцать восемь миллионов советских людей погибли от рук немецких нацистов и их приспешников. Многие лидеры иностранных государств приехали не только посмотреть парад, а возложить цветы к могиле неизвестного солдата.

Напряженные минуты в Александровском саду. Идут последние приготовления. Оркестр репетирует, знаменосцы проходят инструктаж.

Премьер Словакии Роберт Фицо почтил память советских воинов накануне. Уж кому-кому, а ему из европейских столиц угрожали напрямую, если он посмеет приехать 9 мая в Москву.

«Первая главная причина, по которой я здесь, заключается в том, что существует неоспоримый исторический факт: именно народы бывшего Советского Союза и особенно нынешней Российской Федерации заплатили самую высокую цену в борьбе с фашизмом во Второй мировой войне. Мне важны нормальные, дружеские отношения между Российской Федерацией и Словацкой Республикой», — сказал премьер-министр Словацкой республики Роберт Фицо.

В этом году на празднование Дня Победы в Москву приехали одиннадцать зарубежных лидеров. За происходящим на Красной площади, несмотря ни на какую русофобию, следили и вели трансляции крупнейшие мировые СМИ. Например, с синхронным переводом выступление Владимира Путина показывал британский телеканал Sky News. Они должны были это услышать.

«Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО, и несмотря на это наши герои идут вперед», — сообщил Владимир Путин.

В Европе День капитуляции гитлеровской Германии отмечают по-своему. Полиция Берлина выпустила предупреждение: никаких Георгиевских лент, никаких флагов России или Советского Союза. То есть то самое знамя, которое было водружено над Рейхстагом, теперь в Берлине под запретом. Зато вместо них одинокий украинский флаг в руках местного городского сумасшедшего.

В устах европолитиков День Победы выглядит так, будто это не победа над фашизмом вовсе, а проигрыш.

«Мы не можем отмечать это как День Победы потому, что если бы после 9 мая, когда война закончилась, Сталин сказал бы нашим странам, что вы свободны, со своей независимостью и страной, которую вы хотите, тогда мы тоже могли бы отмечать это как День Победы», — сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Но несмотря на отрицание фактов и истории, несмотря на запреты на празднование Дня Победы, обычные люди на планете все же помнят подвиг предков, победивших фашизм. Кадры из Швейцарии, Австрии, Китая и даже Афганистана.

И тем ценнее личный визит иностранных глав к стенам Кремля.

В этом году Кремль не рассылал официальных приглашений. Все, кто прибыл, сделали это по собственной инициативе.

«Даже если бы не пригласили, я приехал бы на свою Красную площадь, в свою Москву. Я родился, когда Москва была столицей», — поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сразу после парада у главы государства начались двусторонние встречи с лидерами других стран. Полтора часа продлились переговоры с Робертом Фицо. Владимир Путин побеседовал с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. С президентом Лаоса. С делегацией из Республики Сербской.

«Господин Президент! Особо хотел бы подчеркнуть и поблагодарить Вас за то, что Российская Федерация наш самый важный стратегический партнер на международной арене. Это важно подчеркнуть — это было и остается, и мы рассчитываем, что так и останется», — сказал президент Республики Сербской Синиша Каран.

Международные встречи закончились уже глубоко вечером. Ведь День Победы — хороший повод наладить еще более крепкое сотрудничество. Пока Запад продолжает демонстрировать свою недоговороспособность, сродни поговорке: назло бабушке отморожу уши.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.