Путин вспомнил о вкладе жителей Абхазии в победу в Великой Отечественной войне

Двусторонние отношения России и Абхазии успешно развиваются, но впереди еще много работы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

«Хочу отметить, что наши межгосударственные отношения развиваются успешно. Год с небольшим вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что останавливаться на достигнутом рано, странам предстоит сделать еще многое для укрепления партнерства.

Кроме того, президент России поблагодарил Гунбу за визит в Москву на празднование 9 Мая и напомнил, что абхазский народ внес большой вклад в общую победу.

«Больше 55 тысяч жителей Абхазии в свое время приняли участие в Великой Отечественной войне. Из представителей титульной нации 17 тысяч погибло — это просто невероятно», — отметил Путин.

