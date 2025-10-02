«Все сыплется»: Путин объяснил, почему ЕС запрещает поставки российских нефти и газа
Запрет на поставки российских нефти и газа в Европу связан, в том числе, с утратой суверенитета. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
Путин отметил, что в случае утраты суверенитета наступают и проблемы в экономике, и «все сыпется».
«США можно поставлять, а газ и нефть в Европу нельзя. Да почему, если это выгодно? Нельзя, потому что там какие-то у них есть соображения. Какие? Ну какие? Если не ориентироваться на национальные интересы, то их можно десяток насчитать», — говорит Путин.
Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.
Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.
В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.
