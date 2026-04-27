«Любовь к родине превыше всего»: Путин выступил перед Советом законодателей

Россия отмечает важную историческую дату. 120 лет назад в Петербурге начала работу Госдума — первый в нашей стране демократический институт. Несмотря на смену эпох и огромный путь, у парламента и сегодня особая роль. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в Таврическом дворце перед Советом законодателей. Президент подчеркнул, что депутаты и сенаторы делают многое для развития и укрепления нашей страны. Корреспондент «Известий» Николай Иванов сейчас все расскажет.

Президенту в Таврическом дворце показывают подлинники документов — как Россия становилась правовым государством.

«Это начало 1905 года. Под давлением революционных событий надо реагировать было», — пояснил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

«Пятого года…» — заметил Владимир Путин.

«Конечно. Январь 1905 года», — подтвердил Артизов.

Место знаковое. 120 лет назад здесь заседал самый первый состав Государственной думы. Цели те же: забота о народе. А вот методы и вызовы сегодня совершенно другие. Например, попытка Запада нанести России стратегическое поражение. Но не вышло.

«Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренции — это наше уязвимое место, где можно расколоть и расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся. Потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ. Для нас любовь к Родине, стремление ее защищать — превыше всего», — заявил президент России Владимир Путин.

И заслуга законодателей — в четкой работе, в том числе по поддержке героев СВО.

«Только за минувший год приняты новые законы в части бесплатного обучения, кредитных каникул, освобождения от ряда пошлиных налогов, повышение доступности социального контракта, в том числе при открытии собственного дела по окончании военной службы», — добавил Путин.

Еще один вызов. 2026 год объявлен в России Годом единства народов. И как раз сейчас извне идут попытки разыграть национальную карту.

«Попытки предпринимаются извне. Развалить, посеять, в том числе, межнациональную рознь, межрелигиозную. Поэтому и нужно, чтобы и регионы консолидировались с федеральным центром», — заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Совет законодателей — площадка для диалога между регионами и федеральным центром. У субъектов много вопросов. Например, денежный. У ряда регионов — дефицит бюджета.

«Задача сегодняшнего дня заключается в том, чтобы регионы-доноры больше внимания уделяли своим бюджетам, также как и в федеральном центре, тоже внимательно смотрели по тем приоритетам и консолидация бюджетов», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

У президента — предложение радикальное: реструктуризация долгов регионов. Для субъектов это действительно чувствительный вопрос.

«По реакции зала вы слышали, какая была поддержка. Подняли актуальные темы. И для нас каждый раз это повестка нашей работы на будущее», — отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Перенос выплат кредитов», — начал Путин.

«Горячими аплодисментами», — перебила Матвиенко.

«Для регионов это тоже хорошее дело», — заключил президент.

Осенью — думские выборы. Владимир Путин дает наставление депутатам, цитирует Александра Солженицына.

«Власть — это не добыча в конкуренции партий. Это не награда. Это не пища для личного самолюбия. Власть — это тяжелое бремя. Это ответственность, обязанность и труд, и труд», — сказал Владимир Путин.

Ради очень четкой цели, понятной всем.

«Надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться — это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явление временное, проходящее, а Россия — вечна», — добавил президент России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.