Расчленил и спрятал в лесу: на камчатке 74-летний начальник убил своего сотрудника

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 13 0

Подозреваемый уже дал признательные показания.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; СУ СК России по Камчатскому краю; 5-tv.ru

На Камчатке пенсионер убил сотрудника своего магазина и расчленил его тело

Владелец магазина в Петропавловске-Камчатском, 74-летний пенсионер, убил своего 60-летнего сотрудника, после чего расчленил его тело и спрятал в лесу. Об этом сообщили в Следственном управления Следственного комитета (СУ СК) по Камчатскому краю.

«По результатам проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению убийства 74-летнего работодателя потерпевшего», — отмечается в публикации.

Уточняется, что подозреваемый уже признался в содеянном, дав показания.

В СК сообщили, что скелетированные останки с признаками насильственной смерти были обнаружены в лесном массиве на окраине Петропавловска-Камчатского в сентября 2025 года. После проведения молекулярно-генетической судебной экспертизы было установлено, что останки принадлежат ранее пропавшему мужчине.

Следователи выяснили, что 29 мая 2025 года между 74-летним работодателем и 60-летним сотрудником вспыхнул конфликт в подвальном помещении магазина. В ходе этого, владелец толкнул мужчину, после чего тот упал на спину. Затем работодатель нанес два удара металлическим предметом, после чего потерпевший скончался. Позднее подозреваемый расчленил тело сотрудника и спрятал его части на окраине города.

В ведомстве подчеркнули, что правоохранители решают, какую меру пресечения избрать для подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что закопанное в грядке с укропом тело мужчины нашли в Санкт-Петербурге.

Расчленил и спрятал в лесу: на камчатке 74-летний начальник убил своего сотрудника
