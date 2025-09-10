Закопанное в грядке с укропом тело мужчины нашли в Петербурге

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Возбуждено уголовное дело, задержаны двое граждан.

Тело жителя Петербурга нашли закопанным в грядке с укропом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В поселке Понтонный Санкт-Петербурга (является частью Колпинского района. — Прим. ред.) раскрылась шокирующая история: следователи возбудили уголовное дело по факту убийства после того, как на одном из участков в грядке с укропом был найден труп мужчины.

По данным Следственного комитета, трагедия произошла вечером 19 августа, когда потерпевший покинул свой дом в Колпинском районе и не вернулся.

В ходе поисковых мероприятий его тело с явными признаками насильственной смерти было обнаружено закопанным в грядке. В результате оперативных действий были задержаны двое подозреваемых, один из которых уже имел несколько судимостей. В ближайшее время суд должен определить меру пресечения для задержанных.

Следователи предполагают, что между убитым и его знакомыми возник конфликт, который и стал причиной трагедии. Однако детали этого конфликта пока не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что убийцу собственной дочери в США удалось найти спустя почти 40 лет.

