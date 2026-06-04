Российские войска освободили Комсомольское в Запорожской области

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Этого удалось достичь благодаря действиям военнослужащих группировки «Восток».

Российские войска освободили Комсомольское

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Населенный пункт Комсомольское в Запорожской области перешел под контроль российских военных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в канале в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Восток». В Минобороны отметили, что результат был достигнут в ходе активных наступательных действий российских военнослужащих.

Ранее, 1 июня, Минобороны сообщало об освобождении населенного пункта Тихоновка в Донецкой Народной Республике.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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