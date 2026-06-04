Израиль и Ливан договорились о временном прекращении огня при посредничестве США

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При этом Тель-Авив решил отказаться от американской военной помощи.

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

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Израиль и Ливан договорились о временном прекращении огня. Это итог двусторонних встреч, прошедших в США в последние дни. По заявлению американского госдепартамента, Тель-Авив и Бейрут продолжат обсуждение для достижения полноценного перемирия.

Остановка ударов по Ливану была одним из ключевых условий Ирана. Из-за этого отношения между США и Израилем накалились. Тель-Авив даже решил отказаться от американской военной помощи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна может сама себя обеспечить.

«Нам не нужно даже несколько миллиардов долларов в год. Конечно, мы ценим эту помощь. Я благодарен США за все, что они делали для нас много лет. Но я считаю, что мы можем отказаться от военной помощи — как раньше уже отказались от экономической и финансовой. И это произойдет», — заявил Нетаньяху.

Тем временем Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. Этой ночью ЦАХАЛ атаковал сразу несколько города на севере палестинского анклава. Под огнем оказались жилые дома. Есть погибшие.

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