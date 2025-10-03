Ошпарила лицо младенца: мать пытала четырехмесячного дочь, потому что хотела родить мальчика

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Женщина насильно кормила ребенка, отчего тот задыхался.

В США мать пытала свою новорожденную дочь

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Паршин

Реорlе: Мать пытала свою новорожденную дочь, потому что хотела мальчика

Жительница штата Юта — 36-летняя Лизбет Уртадо-Бретон из Мидвейла — арестована по обвинению в пытках и жестоком обращении с детьми. Она пытала новорожденную дочь, потому что хотела мальчика. Об этом сообщает издание People.

Ее четырехмесячная дочь попала в больницу с сильными ожогами лица, переломами, кровоизлиянием в мозг и другими травмами в разных стадиях. Врачи сообщили о происшествии в полицию.

По словам отца ребенка, женщина «держала малышку над кастрюлей с паром и вытирала лицо так, что с кожи сходили слои». В другой раз он застал младенца с заклеенным скотчем ртом — мать якобы объяснила, что девочка «слишком громко плакала». Также Уртадо-Бретон насильно кормила ребенка, отчего тот задыхался.

В распоряжении полиции оказались фотографии и видео, подтверждающие издевательства. Отец заявил, что женщина мучила дочь, потому что хотела родить мальчика.

На данный момент Уртадо-Бретон содержится в тюрьме округа Солт-Лейк-Сити. Ей предъявлены обвинения в пытках и жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах.

