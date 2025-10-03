Живые образцы: запертые в вечной мерзлоте микробы пробудились после тысяч лет спячки

Биолог Тристан Каро: микробы в вечной мерзлоте оживают после разморОзки

Группа геологов и биологов из Университета Колорадо в Боулдере обнаружила, что древние микробы, замерзшие во льдах вечной мерзлоты на протяжении десятков тысяч лет, способны оживать после разморозки. Об этом сообщает Rutab.net со ссылкой на исследование.

Для исследования ученые взяли образцы возрастом от нескольких тысяч до 40 тысяч лет из «Туннеля вечной мерзлоты» на Аляске. Добавив к ним воду, они инкубировали образцы при температурах 4°C и 12°C, имитируя условия будущего арктического лета. В первые месяцы микробы росли медленно, но через полгода некоторые колонии начали активно размножаться и формировать видимые биопленки — слизистые структуры, характерные для активных бактерий.

«Это ни в коем случае не мертвые образцы. Они все еще вполне способны поддерживать жизнедеятельность, которая может расщеплять органические вещества и выделять углекислый газ», — сказал Тристан Каро, ведущий автор исследования и бывший аспирант факультета геологических наук Колорадского университета в Боулдере.

Его коллега Себастьян Копф отметил, что таяние вечной мерзлоты может усилить выброс парниковых газов и ускорить глобальное потепление, создавая порочный круг: чем больше тает лед, тем активнее становятся микробы, и тем больше углекислого газа и метана попадает в атмосферу.

Ученые предупреждают, что длительность арктического лета играет ключевую роль: короткие потепления могут быть менее опасны, но удлиненные теплые сезоны позволят микробам стать полностью активными и выделять парниковые газы в больших объемах. Исследование является лишь началом, и предстоит выяснить, ведут ли себя древние микроорганизмы одинаково в других частях вечной мерзлоты по всему миру.

Вечная мерзлота — это смесь почвы, льда и горных пород, покрывающая почти четверть суши в северном полушарии. В ней сохраняются остатки животных и растений, а также микроорганизмы, которые могут оставаться неактивными длительное время.

