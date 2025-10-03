Больше 21 минуты на льду: Овечкин провел первый матч после травмы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» вышел на лед в предсезонной игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинс».

Травма Овечкина

Фото: www.globallookpress.com/Rich Graessle/Icon Sportswire

Овечкин провел первый матч после травмы

Форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел первый матч после травмы, полученной на тренировке в сентябре.

В ночь на 3 октября столичная команда встретилась с «Бостон Брюинс» в предсезонной игре Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась поражением «Кэпиталс» со счетом 1:3.

Овечкин провел на площадке чуть более 21 минуты, сделал один бросок по воротам, провел три силовых приема и завершил матч с показателем полезности «-2». Несмотря на отсутствие результативных действий, для хоккеиста эта встреча стала важным этапом возвращения после травмы.

Капитан «Вашингтона» получил травму 18 сентября во время тренировки. Вслед за этим он пропустил часть занятий, затем выходил на лед с ограничениями, а к 29 сентября уже вернулся к тренировкам в общей группе.

Ранее Овечкин появился в одном из супермаркетов сети Giant Food в Вашингтоне и представил завтраки под брендом Ovi’s Great Crunch.  

«Хорошее дело. Важно, что мы отлично проводим время с нашими фанатами прямо сейчас. Моим детям нравятся эти хлопья, это самое главное», — отметил хоккеист.

Специальная серия хлопьев с отрубями поступила в продажу во всех 163 магазинах сети в Вашингтоне. Идея связана с достижением россиянина, который в прошлом сезоне стал лучшим снайпером за всю историю лиги, обогнав Уэйна Гретцки. Во время презентации Овечкин не только рассказывал о продукте, но и лично угощал детей, помогая им выбирать добавки и наливать молоко.

