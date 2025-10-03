Актриса Яна Троянова* объявлена в международный розыск

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 59 0

Ее обвиняют в высказываниях, унижающих честь и достоинство русских по национальному признаку.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Расследование уголовного дела по факту русофобских высказываний актрисы Яны Трояновой* завершено, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Председатель СК заявил во время оперативного совещания в Донецке, что, по данным следствия, высказывания Трояновой были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским.

Ранее 5-tv писал со ссылкой на свои источники, что суд в Москве заочно арестовал Троянову по статье о возбуждении ненависти или вражды. Среди материалов, послуживших причиной к возбуждению дела — опубликованная в июне видеозапись, на которой сбежавшая во Францию артистка публично выразила поддержку призывам к убийству россиян, в том числе детей. Также она называла Россию «причиной своего алкоголизма». Кроме того, актриса публично осудила проведение Специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Артистке может грозить от трех до шести лет тюремного заключения. Троянова уехала жить в Турцию сразу после начала СВО, а потом переехала во Францию. Перед этими событиями она завершила съемки в сериале «Ольга».

* — признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов

