Миллиардера Сулейманова задержали в Москве

В Москве надели наручники на миллиардера Ибрагима Сулейманова. Его подозревают в убийстве, совершенном больше 20 лет назад.

По версии следствия, он заказал главу Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству — Георгия Таля. Того расстреляли в центре Москвы. Мужчина выжил, его доставили в столичную больницу, но спустя несколько часов он скончался в реанимации. Киллер скрылся с места преступления. Однако всего два дня назад силовики задержали исполнителя. И вот теперь полиция пришла и к миллиардеру.

