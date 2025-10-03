Миллиардера Сулейманова задержали в Москве

Эфирная новость 34 0

Его обвиняют в убийстве 20-летней давности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве надели наручники на миллиардера Ибрагима Сулейманова. Его подозревают в убийстве, совершенном больше 20 лет назад.

По версии следствия, он заказал главу Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству — Георгия Таля. Того расстреляли в центре Москвы. Мужчина выжил, его доставили в столичную больницу, но спустя несколько часов он скончался в реанимации. Киллер скрылся с места преступления. Однако всего два дня назад силовики задержали исполнителя. И вот теперь полиция пришла и к миллиардеру.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ставропольском крае скончался Дмитрий Медков, которого общественность знала как одного из самых известных незаконно осужденных в России.

Медков прославился еще в 2003 году, когда его, тогда 17-летнего студента Александровского колледжа, задержали прямо на уроке химии. Поводом стало исчезновение его младшей сестры Татьяны, пропавшей весной того же года. Через несколько месяцев следствие обвинило юношу в ее убийстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:29
Названы первые версии случившегося с пропавшими в Красноярском крае туристами
19:27
Участницу «Битвы экстрасенсов» Полынь* приговорили к двум годам колонии
19:18
В Брянке открылась 11-я детская комната для маленьких пациентов
19:14
Собянин: открылось новое здание школы в районе Филевский Парк
19:12
«Случилась настоящая „бандитская“ перепалка»: Лолита выпустила клип про 1990-е
19:08
Протесты вспыхнули в Италии из-за перехвата Израилем флотилии с помощью для Газы

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости