Это так не работает: нарколог развеяла мифы о выведении алкоголя из организма

Нарколог Калюжная: выведение алкоголя нельзя ускорить ни кофе, ни холодным душем

Выведение алкоголя из организма нельзя ускорить ни кофе, ни холодным душем. Об этом Lenta.ru рассказала психиатр-нарколог Марина Калюжная.

По ее словам, печень взрослого человека способна самостоятельно выводить около 0,1-0,15 промилле в час. Ускорить этот процесс народными средствами — холодным душем, кофеем или прогулкой на свежем воздухе– невозможно.

При этом стоит понимать, что у женщин алкоголь из организма выводится гораздо медленнее, чем у мужчин. Все дело в физиологии. У представительниц слабого пола ниже активность фермента, который отвечает за расщепление этанола.

Многие ошибочно полагают, что главный ориентир трезвости — самочувствие. Якобы если голова не кружится, речь нормальная, а ноги не заплетаются, то все в порядке. Но это так не работает. Калюжная объяснила, что ощущение той самой трезвости возвращается к человеку раньше, чем алкоголь полностью выветриться из организма.

«Можно чувствовать себя вполне сносно — а в крови все еще 0,3-0,5 промилле. Координация при этом чуть снижена, реакция замедлена, но мозг сам себе это не докладывает», — сказала нарколог, добавив, что именно в этом состоянии и происходит большинство аварий.

Самый эффективный способ вывести алкоголь из организма — крепкий сон. Многие россияне считают, что он ускоряет данный процесс, однако это тоже ложь. Сон и «чистка» происходит одновременно. А надежный способ проверить себя — сертифицированный алкотестер, заключила эксперт.

