Умер самый известный незаконно осужденный в РФ Дмитрий Медков

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

История о «пропавшей сестре» и признании под давлением сделала его символом трагических ошибок следствия.

Кто такой Дмитрий Медков

Фото: ВКонтакте/Дмитрий Медков/id647693524

В Ставропольском крае скончался Дмитрий Медков, которого общественность знала как одного из самых известных незаконно осужденных в России. Об этом сообщает KP.RU.

Медков прославился еще в 2003 году, когда его, тогда 17-летнего студента Александровского колледжа, задержали прямо на уроке химии. Поводом стало исчезновение его младшей сестры Татьяны, пропавшей весной того же года. Через несколько месяцев следствие обвинило юношу в ее убийстве.

Ключевым свидетелем стал друг семьи Алексей Хиленко, заявивший, что видел, как Дмитрий избил сестру, а затем расправился с ней в бане и сжег останки.

«Из показаний Хиленко следует, что 12 апреля 2003 года примерно в 15 часов он находился в гостях у Медкова. Между Дмитрием и Татьяной произошла ссора, переросшая в драку», — приводилось в материалах дела.

Сомнительные улики, найденные во дворе семьи, а также ремонт в доме были расценены как попытка скрыть следы. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств, Медков признался, а позже отказался от своих слов, заявив, что был вынужден оговорить себя.

Семья жила в селе Китаевское. Мать работала на нескольких работах, чтобы содержать детей, отец находился в местах лишения свободы. Соседи и близкие не верили, что Дмитрий мог обидеть сестру, подчеркивая, что он всегда заботился о Тане.

Психиатрическая экспертиза признала у студента шизофрению. Его не отправили в колонию, а направили на лечение в специализированное отделение психиатрической больницы. Именно эта история стала символом судебной ошибки и долгое время обсуждалась как пример жестокого приговора, изменившего жизнь не только Медкова, но и всей его семьи.

