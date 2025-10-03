Центр мирового уровня: в Сириусе открылся музыкальный комплекс

В Сириусе открылся музыкальный комплекс мирового уровня

В Сириусе сегодня открыли концертный комплекс мирового уровня. Общая площадь центра почти 50 тысяч квадратных метров. Два концертных зала легко трансформируются. Можно давать концерты и ставить спектакли. А главный вестибюль представляет большое выставочное пространство.

Снаружи 11-этажный комплекс напоминает горный массив. Здание органично вписалось в пейзаж Черноморского побережья. На открытии президент РФ Владимир Путин заявил, что возможности центра «Сириус» в ближайшие годы будут только наращиваться.

«Очень рад приветствовать вас в новом концертном зале „Сириус“. Величественный и современный, он призван стать знаковым культурным пространством России. Здесь будут выступать и знаменитые исполнители, и зажигаться новые звездочки, новые звезды классической музыки, оперы, балета. Хотел бы поблагодарить российских архитекторов, инженеров, строителей, а также наших зарубежных друзей, специалистов которые создали подлинный шедевр, настоящий дворец мирового искусства, без всякого преувеличения. Огромное вам спасибо», — отметил российский лидер.

Акустика в залах тоже уникальная. Над ее концепцией работал японский мастер, который проектировал концертные площадки в США и Европе. Продумано все до деталей. Кипарис на полу предотвращает эхо и обеспечивает музыкальную чистоту. А специальная обивка на сиденьях хорошо поглощает звук.

